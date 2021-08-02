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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

02.08.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Kocaeli kampı başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da 4-11 Ekim'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa girdi.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi, Asbaşkan Ensar Kurt, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ile Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, kamp için kente gelen milli sporcuları konaklayacakları otelde ziyaret etti.

Birol Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kamp çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "Bir önceki şampiyonada üçüncülüğü kazanan bu yavrularımız inşallah İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartacak. Hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak, bunun için hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Aydın, "Milli sporcularımıza destek veren başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir olmak üzere yönetim kuruluna, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, milli sporcularımızın her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanımız Ömer Gürsoy'a ayrıca şahsım ve camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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