Doya Doya Moda programında haftanın finalinde neler yaşandığı merak konusu oldu. Programda en çok puanı toplayan isim kolyenin sahibi olurken en az puanı alan isim ise yarışmaya veda ediyor. Peki Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? 14 Ekim Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler...
Doya Doya Moda finalinde puanlar biradan toplanacak. Bunun sonucunda en çok puan alan isim kolyeyi alacak, en az puan alan isim ise yarışmaya veda etmek zorunda kalacak.
Doya Doya Moda'da 14 Ekim Cuma gününe ait puan tablosu henüz oluşmadı. 13 Ekim Perşembe gününe ait puan tablosu ise şöyleydi:
Eda 15 puan
Hülya 19 puan
Aleyna 20 puan
Tina 11 puan
Esra 12 puan
Zeynep 20 puan
Selin 7 puan
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez
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