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Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? 14 Ekim Doya Doya Moda kim elendi?

14.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Yarışmacılar her gün farklı konseptle jüri karşısına çıkıyor ve kombinlerini beğendirmeyi hedefliyor. Yarışmada en az puanı alan, Doya Doya Moda'ya veda ediyor. Peki Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? 14 Ekim Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler...

Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? 14 Ekim Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda programında haftanın finalinde neler yaşandığı merak konusu oldu. Programda en çok puanı toplayan isim kolyenin sahibi olurken en az puanı alan isim ise yarışmaya veda ediyor. Peki Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? 14 Ekim Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, YARIŞMAYA KİM VEDA ETTİ?

Doya Doya Moda finalinde puanlar biradan toplanacak. Bunun sonucunda en çok puan alan isim kolyeyi alacak, en az puan alan isim ise yarışmaya veda etmek zorunda kalacak.

DOYA DOYA MODA 14 EKİM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da 14 Ekim Cuma gününe ait puan tablosu henüz oluşmadı. 13 Ekim Perşembe gününe ait puan tablosu ise şöyleydi:

Eda 15 puan

Hülya 19 puan

Aleyna 20 puan

Tina 11 puan

Esra 12 puan

Zeynep 20 puan

Selin 7 puan

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez


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