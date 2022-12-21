Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimler yer alıyor. Jürilerin yarışmacıları, kombinlerine göre yorumladığı Doya Doya Moda programında 21 Aralık günün birincisi merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!
Doya Doya Moda programında Melike ve Aleyna 18 puan alarak günün birincisi oldular.
MELİKE 18
ALEYNA 18
YAĞMUR 11
EDA 11
ASLI 10
HÜLYA 9
ROJİN 6