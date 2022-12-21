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Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

21.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programı tam gaz devam ediyor. Bilindiği üzere eski Survivor yarışmacısı Yağmur Banda, Doya Doya Moda programına katılmıştı. 21 Aralık günü puanlamaların sona ermesiyle programdaki gelişmeler merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimler yer alıyor. Jürilerin yarışmacıları, kombinlerine göre yorumladığı Doya Doya Moda programında 21 Aralık günün birincisi merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında Melike ve Aleyna 18 puan alarak günün birincisi oldular.

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

DOYA DOYA MODA 21 ARALIK PUAN DURUMU

MELİKE 18
ALEYNA 18
YAĞMUR 11
EDA 11
ASLI 10
HÜLYA 9
ROJİN 6

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

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