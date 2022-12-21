Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimler yer alıyor. Jürilerin yarışmacıları, kombinlerine göre yorumladığı Doya Doya Moda programında 21 Aralık günün birincisi merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu!

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında Melike ve Aleyna 18 puan alarak günün birincisi oldular.

DOYA DOYA MODA 21 ARALIK PUAN DURUMU

MELİKE 18

ALEYNA 18

YAĞMUR 11

EDA 11

ASLI 10

HÜLYA 9

ROJİN 6





