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Doyasıya eğlendiler

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kültürün, sanatın, estetiğin ve musikînin buluşma noktası olan Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, “Yörelerimiz Renklerimiz” adlı Türk Halk Müziği konserine ev sahipliği yaptı.

Kültürün, sanatın, estetiğin ve musikînin buluşma noktası olan Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, “Yörelerimiz Renklerimiz” adlı Türk Halk Müziği konserine ev sahipliği yaptı. Gecede Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserleri, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Konsere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kültürü korumak ve aktarmak adına ilçe genelinde birçok sanatsal faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mehmet Düğmeci,”Güzel Mamak’ımızdaki güzellikleri hep birlikte yaşamaya, yaşatmaya ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

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