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DPÜ, akademik performansta bir önceki yıla göre 11 basamak geriledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Üniversitelerin 2020-2021 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği sıralamada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) bir önceki yıla göre 11 basamak gerileyerek, 86.

DPÜ, akademik performansta bir önceki yıla göre 11 basamak geriledi

Üniversitelerin 2020-2021 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği sıralamada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) bir önceki yıla göre 11 basamak gerileyerek, 86. sırada yer aldığı belirtildi.
166 üniversitenin yer aldığı listede Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 86. sırada yer aldı. DPÜ’nün, 76.14 makale puanı, 113.82 atıf puanı, 106.79 bilimsel doküman puanı, 73.03 doktora puanı, 35.37 öğretim üyesi, öğrenci puanı ile birlikte 405.16 toplam puanı bulunuyor. DPÜ bir önceki yıl aynı listede 405.05’lik puanıyla 75. sırada yer aldığı kaydedildi.
URAP Araştırma Laboratuvarı’nın; Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler ışığında belirlediği ifade edildi.
Üniversitelerin 110’u devlet, 56’sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi. Yurtiçi ve yurtdışı akademik çalışmalardaki makale ve atıf sayısının kriter olarak belirlendiği sıralamada Hacettepe Üniversitesi başı çekerken, İstanbul Esenyurt Üniversitesi son sırada yer aldı.

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