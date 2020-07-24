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DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na rekor öğrenci kontenjanı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversite kontenjanlarını yazılı açıklama ile duyurdu.

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na rekor öğrenci kontenjanı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversite kontenjanlarını yazılı açıklama ile duyurdu. Bu kapsamda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu’na son yılların en yüksek rakamı olan 366 öğrenci kontenjanı verildiği bildirildi.
2020-2021 Eğitim öğretim yılı öğrenci alım kontenjanları açıklandı. Yeni dönemde yeni 5 bölümde eğitim verecek olan Emet Meslek Yüksekokulu’na toplam 366 öğrenci alınacak. Bu sayının, son yılların en yüksek kontenjan sayısı olduğu görülüyor. Yeni eğitim öğretim yılında Çocuk Gelişimi bölümüne 144, Maliye bölümüne 57, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne 88, Kimya Teknolojisi bölümüne 36, Sosyal Hizmetler bölümüne 42 öğrenci olmak üzere toplam 366 öğrenci alınacağı bildirildi.
Kontenjan sayılarının belirlenmesi hakkında değerlendirme yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Vedat Bakır, ‘’
Kontenjan sayılarındaki artış okulumuz için son derece önemlidir. Önümüzdeki yıllarda var olan bölümlere ilaveten yeni bölümler açılarak öğrenci sayısının da artırılmasını hedefliyoruz.’’ dedi.
Yapımı tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Yüksekokulumuz için oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Bakır, KYK’ nın tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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