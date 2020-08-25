DPÜ, en yüksek hibeyi alan ilk 10 üniversite arasında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün yaptığı proje başvurusuyla Üniversite, kazanılan hibe miktarında ilk 10 üniversite arasına girmeyi başardı.

Üniversite, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 2020 Yılı Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği-Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamında yapılan proje başvurusunda en yüksek hibe alan ilk 10 üniversite arasına girdi.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından açıklanan sonuçlara göre, 11 farklı ülkeden toplamda 22 üniversiteye hem personel hem de öğrenci hareketliliği için 230 bin Avro’nun üzerinde bir bütçe kazanıldı.

Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelere öğrenci ve personelin hareketliliği anlamına gelen Uluslararası Kredi Hareketliliği Programı’na geçtiğimiz Şubat ayında her ülke için ayrı ayrı projeler hazırlanarak Koordinatörlük bünyesindeki öğretim elemanları tarafından başvuru yapıldı. Bu programa yapılan proje başvurusu neticesinde, Moldova, Rusya, Cezayir, Gürcistan, Fas, Ürdün, Lübnan, Ukrayna, Azerbaycan, Kenya ve Bosna-Hersek için fon elde edildi. Bu yıl Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından 75 geçerli puan alıp Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında hibe elde etti.

Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, bu projeyle, üniversitenin personel ve öğrencisine farklı coğrafyalarda bilimsel çalışma yapma imkanın sağlandığını ve hareketliliklere katılım sayısını arttırmak amacıyla çıkılan yolda önemli bir başarıya ulaşıldığını dile getirdi.