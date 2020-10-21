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DPÜ FOTAM’ın projesine BAP’tan destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün duyurduğu Bilişim ve İletişim Teknolojileri kategorisindeki öncelikli alan projesi başvurusu desteklenmeye layık bulundu.Fotonik, fiber optik ve elektro-optik alanlarında ileri teknoloji gerektiren akademik ve endüstriyel projeler gerçekleştirerek Türkiye’nin bu alanda etkinlik gösteren az sayıda araştırma merkezinden birisi olan Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ FOTAM), Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün öncelikli alan projesi (ÖNAP) çağrısına Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) kategorisinde ‘Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi’ başlıklı proje ile başvurdu.

DPÜ FOTAM’ın projesine BAP’tan destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün duyurduğu Bilişim ve İletişim Teknolojileri kategorisindeki öncelikli alan projesi başvurusu desteklenmeye layık bulundu.
Fotonik, fiber optik ve elektro-optik alanlarında ileri teknoloji gerektiren akademik ve endüstriyel projeler gerçekleştirerek Türkiye’nin bu alanda etkinlik gösteren az sayıda araştırma merkezinden birisi olan Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ FOTAM), Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün öncelikli alan projesi (ÖNAP) çağrısına Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) kategorisinde ‘Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi’ başlıklı proje ile başvurdu. Merkezin başvurusu desteklenmeye layık bulundu.
24 aylık sürede ve 339 bin 25 TL bütçe ayrılan Proje, FOTAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Altuncu’nun yürütücülüğünde gerçekleşecek projenin ekibinde, Altuncu’nun başkanı olduğu Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon Ana Bilim Dalının öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç Durak, Arş. Gör. Dr. Şerif Ali Sadık ile doktora öğrencisi Bünyamin Kaya yer alıyor. Malezya’da bulunan University of Malaya Fotonik Araştırma Merkezinden Prof. Harun Wadi Sulaiman ve doktora öğrencisi Nur Farhanah Zulkipli de iki üniversitenin iş birliği kapsamında proje ekinde yer alacaklar.
“Proje haberleşme sektörüne temel bir cihaz sunacak”
Projeyle ilgili yapılan açıklamada,” Projede, FOTAM bünyesinde şu ana kadar TÜBİTAK, DPT ve BAP destekleriyle başarıyla tamamlanan ve yüksek hızlı telekomünikasyon sistemlerinin omurgasını oluşturan geniş bant optik ağlar için yenilikçi (C+L Band) geniş bant erbiyum katkılı fiber yükselteçler (wideband EDFA) alanında yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinden yararlanılacak. Projenin Malezya grubu ile yapılacak iş birliği ile geniş bantta yüksek kararlılıkta çalışan dalga boyu ayarlanabilir halka tipi fiber lazerin tasarımında farklı yapıdaki doyurulabilir soğurucular kullanılarak sırası ile pasif tabanlı Q-anahtarlamalı ve mod-kilitli darbeli fiber lazer tasarımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Desteklenen projede, literatürde sunulan çalışmalara kıyasla daha geniş bir çalışma dalga boyu aralığında nanosaniye atımlı çalışabilen pasif tabanlı Q-anahtarlamalı hem de mod-kilitli fiber lazerlerin tasarımı yapılarak deneysel karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi ve prototip cihaz haline getirilen sistemin performans testlerinin tamamlanmasıyla haberleşme sektörünün temel cihazlarından birisi olarak endüstrinin kullanımına sunulması hedeflenmekte. Aynı zamanda, geniş bantlı fiber optik ağlar için yenilikçi teknolojiler ve sistemlerin geliştirilmesi alanında yurt dışı iş birlikleriyle birlikte akademik çalışmaların potansiyelinin zenginleştirilmesi, BİT öncelikli alanında bilgi ve teknoloji birikiminin ülkemize ve DPÜ FOTAM’a kazandırılması amaçlanmakta olup, proje çalışmaları ülkemizde yürütülen öncü çalışmalardan birisi olacaktır. Proje çalışmalarında kullanılacak OSA, TLS, PM, Fusion Splicer gibi deneysel tasarım, geliştirme, test ve karakterizasyon çalışmalarının gereçleri büyük oranda DPÜ FOTAM Fotonik Araştırma Laboratuvarında bulunmakta olup eksik kalan pasif ve aktif optik elemanlar proje kapsamında temin edilecek” ifadelerine yer verildi.

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