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  4. DPÜ GSF Öğrencisi Sümeyye Bozağaç’tan anlamlı başarı

DPÜ GSF Öğrencisi Sümeyye Bozağaç’tan anlamlı başarı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi Sümeyye Bozağaç, Menderes Home’un sosyal sorumluluk projesi kapsamında açtığı tasarım yarışmasında en çok oy alan üç tasarımdan birine imza attı.Menderes Home Firması tarafından düzenlenen ’Hayalindeki Deseni Yarat Biz Üretelim’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan tasarım yarışmasına katılan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Sümeyye Bozağaç’ın nevresim takımı çalışması, sosyal medya üzerinden yapılan oylamayla değerlendirilen çalışmalar arasında en çok beğeni alan 3 tasarımdan birini hazırlayarak önemli bir başarıya imza attı.İlk üç sırada yer alarak tasarımın üretilmesi hakkını da kazanan Sümeyye Bozağaç’ın bu başarısı Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından da tebrik edildi.

DPÜ GSF Öğrencisi Sümeyye Bozağaç’tan anlamlı başarı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi Sümeyye Bozağaç, Menderes Home’un sosyal sorumluluk projesi kapsamında açtığı tasarım yarışmasında en çok oy alan üç tasarımdan birine imza attı.
Menderes Home Firması tarafından düzenlenen ’Hayalindeki Deseni Yarat Biz Üretelim’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan tasarım yarışmasına katılan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Sümeyye Bozağaç’ın nevresim takımı çalışması, sosyal medya üzerinden yapılan oylamayla değerlendirilen çalışmalar arasında en çok beğeni alan 3 tasarımdan birini hazırlayarak önemli bir başarıya imza attı.
İlk üç sırada yer alarak tasarımın üretilmesi hakkını da kazanan Sümeyye Bozağaç’ın bu başarısı Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından da tebrik edildi. Konuyla ilgili Fakülteden yapılan açıklamada, "Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Sümeyye Bozağaç’ın tasarımının ilk üç tasarım içerisinde yer alarak başarı elde etmesinin yanı sıra, tasarımların üretiminin yapılacak ve kullanıcılara ulaşacak olması, buradan elde edilecek gelirin sosyal sorumluluk bağlamında Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfına bağışlanacak olması çok anlamlı bulunmuştur. Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, başta öğrencimiz olmak üzere, öğrencimizin derslerine giren tüm öğretim elemanlarına teşekkür etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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