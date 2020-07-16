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DPÜ GSF’den 15 Temmuz Milli İrade Temalı Dijital Sergi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.07.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Milli İrade Temalı Dijital Sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlemiş olduğu “15 Temmuz Milli İrade” Temalı dijital sergi, salgın sürecinin devam etmesi sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi ve iki ayrı platformda izleyicilerle buluştu.İlk sergide yer alan 55 eser çağrılı sanatçılara ait olup, Güzel Sanatlar Fakültesi binasının sayısal ortamda modellenmesi ile gerçekleştirilerek sanal ortamda sunuldu.

DPÜ GSF’den 15 Temmuz Milli İrade Temalı Dijital Sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Milli İrade Temalı Dijital Sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlemiş olduğu “15 Temmuz Milli İrade” Temalı dijital sergi, salgın sürecinin devam etmesi sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi ve iki ayrı platformda izleyicilerle buluştu.
İlk sergide yer alan 55 eser çağrılı sanatçılara ait olup, Güzel Sanatlar Fakültesi binasının sayısal ortamda modellenmesi ile gerçekleştirilerek sanal ortamda sunuldu. İkinci platformda ise sergiye çağrılı sanatçıların dışında katılan 13 sanatçının eseri, sayfanın devamında e-sergi olarak hazırlandı.

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