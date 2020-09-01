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DPÜ GSF’den “Bir Zaferin Hikayesi” konulu anlamlı sergi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Rektör Prof.

DPÜ GSF’den “Bir Zaferin Hikayesi” konulu anlamlı sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın himayelerinde ‘Bir Zaferin Hikayesi’ adlı karma afiş e-sergisi düzenledi.
E-sergi formatında düzenlenen bir karma afiş sergisi olan “Bir Zaferin Hikayesi” adlı sergi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından ve Rektör Kazım Uysal’ın himayelerinde düzenledi.
Serginin düzenlenme kurulunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük ile akademisyenler Öğr. Gör. Fatih Kara, Öğr. Gör. Dr. A. Aycan Gürbüz, Öğr. Gör. Adem Dönmez ve Öğr. Gör. Figen Yavuz yer aldı.
“Hazırlıklar iki ay sürdü”
Hazırlıkları yaklaşık iki ay süren ve 30 Ağustos 2020 tarihi itibariyle sergi.dpu.edu.tr adresinden kamuoyunun beğenisine sunulan sergide günün anlamına binaen özgün olarak tasarlanmış 61 afiş çalışması yer aldı.
Düzenlenen serginin amacının, “Bu vatan için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi unutturmamak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını anmak, Ordumuz ve Milletimizin Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlık konusunda farkındalık oluşturmak, tasarımın dilini kullanarak görselleştirilen bu destansı günü, gelecek kuşaklara görsel bir kültür mirası olarak aktarmak” olarak açıklandı.
Rektör Kazım Uysal, Sanal Karma Sergi etkinliği fikrini hayata geçiren fakülte yönetimine, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden tasarımlarıyla katılan akademisyenler ile Güzel Sanatlar Fakültesinin öğretim elemanlarına teşekkür etti.

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