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DPÜ ile Keramika arasında eğitimde iş birliği protokolü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Keramika arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.Keramika’nın genel merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof.

DPÜ ile Keramika arasında eğitimde iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Keramika arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
Keramika’nın genel merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık katıldı.
Keramika Genel Müdürü Emin Yüce tarafından karşılanan Rektör ve beraberindeki heyet, Emin Yüce ile her iki kurumun çalışmaları hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından Kazım Uysal ve Emin Yüce iki kurum arasında eğitim alanında iş birliği yapılmasını öngören protokolü imzaladılar. Uysal ve Yüce protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

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