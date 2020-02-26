YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. DPÜ ile KSBÜ arasında arazi tahsis protokolü

DPÜ ile KSBÜ arasında arazi tahsis protokolü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında arazi tahsis protokolü imzalandı.Protokol imza töreni KSBÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında arazi tahsis protokolü imzalandı.
Protokol imza töreni KSBÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşti. Arazi tahsis protokolünü KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal imzaladı. Protokolde KSBÜ ve DPÜ heyeti de hazır bulundu.
Protokol doğrultusunda DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda bulunan 43 bin 607 metrekarelik alan KSBÜ’ye devredildi.
İki rektör karşılıklı olarak birbirlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

BBP’de kongre kararı

BBP’de kongre kararı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:18
İkindi
16:23
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.