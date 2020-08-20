DPÜ ile Zafer Kalkınma’dan dezavantajlı gruplar için istihdam projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Zafer Kalkınma Ajansından çıkan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projesi ile dezavantajlı grupları istihdam edecek.

DPÜ, Zafer Kalkınma Ajansı’nın Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor Projesi ile dezavantajlı grupların istihdamına katkı sunacak. Güzel Sanatlar Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansına sunduğu “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor” adlı Projesi 2 milyon 37 bin TL’lik bütçe ile kabul edildi.

Proje ile birlikte Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, birinin eş oranda ortağı olduğu, diğerinin ise sahibi olduğu ve her iki projede de Rektör Kazım Uysal’ın çok önemsediğini belirttiği ve desteklediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında biri 2019 yılı son çeyreğinde diğerinin ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde, her ikisi de öncelikle Kütahya’daki dezavantajlı gurupların eğitimi ve istihdamına yönelik olan, ikinci projesi çıktı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor” Projesi’nin genel hedefinin, Kütahya’da süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliği gibi ilin tarihinde yer alan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat alanının yeniden canlandırılarak başta engelli bireyler olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamının ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik alternatif bir iş kolunun oluşturulmasına katkı sağlanması olarak planlandığı belirtildi.

“Projenin özel amaçları”

Projenin özel amaçları ise şu şekilde açıklandı;

”Kütahya’da atıl durumda bulunan merkezi konumdaki tarihi bir konağın süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliğine yönelik bir eğitim ve üretim merkezi haline dönüştürülmesini, bu merkezde engellilerin temel ve butik kuyumculuk ile ileri takı tasarımı konusunda mesleki bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak, istihdam edilebilirliklerini sağlamaktır. İlin sosyo-ekonomik dokusu ve potansiyeli ile son derece uyumlu bir konuya sahip olan projenin hedef grubu için 100 engelli birey belirlenmiş olup bu bireylere sağlanacak eğitim olanakları ile mesleki bilgi düzeylerinin artırılması ve istihdam edilebilirliklerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle proje SOGEP’in 1 ve 3 no’lu öncelikleri olan ‘İstihdam Edilebilirliği Artırmak’ ve ‘Sosyal İçerme’ ile de doğrudan uyumludur. Proje kapsamında atıl bir tarihi konağın faaliyete geçirilerek ekonomiye kazandırılacak olması yine projenin önemli unsurlarından birisidir. Projenin gerçekleştirileceği merkez (Mahmut Hoca Efendi Konağı) ise Kütahya’nın en işlek ve ulaşımı kolay lokasyonlarından birinde yer almakta olup fiziki açıdan engellilerin ulaşım ve kullanımına uygundur. Ayrıca bu lokasyon hâlihazırda Kütahya ilinde birçok kültür ve sanat faaliyetinin icra edildiği merkezlerin yer aldığı bir muhittir.”