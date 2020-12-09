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DPÜ İLTEM’den Libya Biyoteknoloji Enstitüsü ile iş birliği anlaşması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM), Libya’nın Trablus şehrindeki Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü ile iş birliği anlaşması imzaladı.Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof.

DPÜ İLTEM’den Libya Biyoteknoloji Enstitüsü ile iş birliği anlaşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM), Libya’nın Trablus şehrindeki Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü ile iş birliği anlaşması imzaladı.
Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ile Libya Doğal Bilimler Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Yetkilisi Doç. Dr. Abdulwahab Kammon ve beraberindeki heyet katıldı.
İmzalanan sözleşmeyle, taraflar biyoteknoloji alanında eşitlik ve karşılıklı menfaat temelinde iş birliğini geliştirmek, ortak eğitim programları, lisansüstü öğrencilerin ve akademik personellerin değişimi, ortak bilimsel yayınlar ve araştırmalar ile bunların mali yükümlülüklerinin planlanması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

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