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DPÜ imkanlarını Kütahya halkının hizmetine sunmaya devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, e-YDS/YDS, YÖKDİL, TIPDİL, PTE, IELTS, TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla oluşturulmuş Tümer ALTAŞ A.Ş.

DPÜ imkanlarını Kütahya halkının hizmetine sunmaya devam ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, e-YDS/YDS, YÖKDİL, TIPDİL, PTE, IELTS, TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla oluşturulmuş Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi veri tabanına 2021 yılı sona kadar abone oldu.
Üniversite yöneticileri bu hizmetten tüm Kütahya halkının faydalanması için sözleşme şartlarını genişleterek daha önce kurulduğu duyurulan Kütahya Kütüphaneleri İşbirliği Platformu (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphanesi, Kütahya İl Halk Kütüphanesi, Kütahya Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi, Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi) üyesi kütüphane kullanıcılarının da bu hizmetten faydalanmasını sağladı.
İngilizce Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi veri tabanına vatandaşlar bir defaya mahsus Kütahya’daki Kütüphanelerin herhangi birinden ücretsiz olarak kullanıcı adı aldıktan sonra istedikleri her yerden sistemi kullanabilecekler.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, “Üniversite yöneticileri olarak attığımız her adımda ’üniversitemize ve Kütahya’mıza nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz’ diye düşünüyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizi Kütahya halkına açmaya çalışıyoruz” dedi.

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