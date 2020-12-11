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DPÜ İslami İlimler Fakültesi’nde Akademik Yükseltme Töreni

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.Fakültenin Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
Fakültenin Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ile öğretim üyeleri katıldı.
Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Ali Çelik, akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Rektör Kazım Uysal ise akademik kadroları hak sahiplerine vermeyi sürdürdüklerini söyleyerek, akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutladı. İslami İlimler Fakültesinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin en kıymetli parçalarından olduğunu ifade etti.
Törende, doçent unvanına yükselen Öğretim Üyesi Ömer Faruk Erdoğan ve Dr. Öğr. üyesi unvanına yükselen Selim Tekin’e cübbeleri Rektör Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediyeleri sunuldu.

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