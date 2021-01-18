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DPÜ KAMER Kariyer Merkezleri ile buluştu

18.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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DPÜ KAMER Kariyer Merkezleri ile buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ KAMER), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca (CBİKO) düzenlenen toplantıda yer aldı.Video konferans yoluyla düzenlenen ve TCCBİKO Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanı Neşe Gülmez’in moderatörlük yaptığı toplantıda Dumlupınar Üniversitesini DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ KAMER), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca (CBİKO) düzenlenen toplantıda yer aldı.
Video konferans yoluyla düzenlenen ve TCCBİKO Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanı Neşe Gülmez’in moderatörlük yaptığı toplantıda Dumlupınar Üniversitesini DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil temsil etti. Kariyer merkezlerinin gereksinimlerinin, durum değerlendirmesinin ve koordinasyonunun ele alındığı toplantıda, Kariyer Planlaması dersi, Yetenek Kapısı Platformu, Kariyer Merkezlerinin sorunları, ihtiyaçları ve istekleri, Staj Seferberliği Projesi, Kariyer Planlaması Dersi Eğiticinin Eğitimi Programı ve 2021 içerisinde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Kariyer Merkezlerinin stratejik önemine değinilen toplantıda, TCCBİKO tarafından salgın süreci sonrası tüm üniversitelerin kariyer merkezlerinin ziyaret edileceği, çalışma olanaklarının yerinde inceleneceği belirtildi
2021 Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin 201 üniversitesinde Kariyer Merkezi bulunduğunu belirten yetkililer, "Kariyer merkezleri toplam çalışan sayısı 600 kişiyi bulmuştur. Bu da kariyer merkezi başına ortalama çalışan sayısının 3 olduğunu gösteriyor. Bu sayının zamanla artması yönünde çalışmalar sürdürülecektir" dediler.

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