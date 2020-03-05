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DPÜ, Muay Thai Erkek ve Kadın Takımı Türkiye Şampiyonu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Muay Thai Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kuşadası’nda düzenlenen 12.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Muay Thai Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kuşadası’nda düzenlenen 12. Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda hem erkeklerde, hem de kadınlarda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kuşadası’nda düzenlenen ve 43 üniversiteden 300’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada teknik direktörlüğünü Doç. Dr. Aydın Şentürk’ün ve idareciliğini Fikret Kabak’ın yaptığı DPÜ Muay Thai takımları, şampiyonaya 20 sporcu ile katıldı. Şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan sporcular hem erkekler, hem de kadınlar kategorilerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

“Hedefimiz olan şampiyonluğa ulaştık”

Şampiyona ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Aydın Şentürk, ‘Güzel bir organizasyondu. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz olan şampiyonluğa ulaştık. 50’den fazla ekibin bulunduğu şampiyonaya disiplinli ekip ruhu ve başarımızla damga vurduk. Sonraki yıllarda da bu başarıyı sürekli hale getirerek daha anlamlı kılmayı hedefliyoruz. Sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, ayrıca bizden desteğini esirgemeyen DPÜ yönetimine ve SKS Başkanımız Yusuf Ziya Beydüz’e teşekkür ederim" dedi.

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