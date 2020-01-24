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DPÜ Projelerine TÜBİTAK’tan bir destek daha

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KTBMYO) öğretim elemanlarından Öğr.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KTBMYO) öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Kerim Karabacak ve ekibinin projesi TÜBİTAK’tan hibe kazandı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Kerim Karabacak ve ekibinin ’5kW Gücünde Yapay Sinir Ağı Kontrollü Modüler Hibrit İnverter Projesi’ başlıklı çalışması TÜBİTAK’ın 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.
Proje yürütücüsü olan Öğr. Gör. Dr. Kerim Karabacak, projeyle ilgili konuları görüşmek üzere Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın’la bir araya gelerek ’5kW Gücünde Yapay Sinir Ağı Kontrollü Modüler Hibrit İnverter Projesi’ hakkında bilgiler verdi.
Projenin, TÜBİTAK 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) ile 200 bin TL hibe desteği almaya hak kazandığını ifade eden Kerim Karabacak, destek kapsamında Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan Ege Teknopark’ta ilgili proje alanında şirket kurulduğunu ifade etti.

“Kullanıcılar ek maliyetlerden kurtulacak”

Yenilenebilir enerji kaynaklarında temel sorunun kaynak süreksizliği olduğunu ve bu sorunu çözmek adına halihazırda rüzgâr- fotovoltaik (PV), rüzgâr-dizel, PV-dizel ve rüzgar-pv-dizel gibi hibrit enerji sistemleri kullanıldığını ifade eden Karabacak, projenin ayrıntılarını şu şekilde aktardı; “ Hibrit enerji sistemlerinin amacı, kaynaklardan birinin yokluğu durumunda ikinci kaynağın kullanılarak enerji üretiminin kesintiye uğramasının olabildiğince engellemektir. Bununla birlikte, günümüzde hibrit enerji sistemleri kullanımında, özellikle şebeke bağlantılı (on-grid) ve akü bulundurmayan sistemlerde, her bir enerji çeşidi için ayrı bir inverter kullanımı gerekiyor. Örneğin bir rüzgâr-PV hibrit enerji sisteminde, bir adet PV inverter ve bir adet de rüzgâr inverter kullanılmak durumunda. Bu şekilde iki adet ayrı inverter kullanımı, sistem maliyetini 10-12 bin TL arasında arttırıyor. Proje kapsamında geliştirilen yeni nesil modüler yapılı inverter ile birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı aynı inverter içerisinde kullanılabilecek. Bununla birlikte, kullanıcı sistemine eklemek istediği her bir yenilenebilir enerji kaynağı için inverterine uygun MPPT modüllerini ekleyebilecek. Böylece, kullanıcı her bir yenilenebilir enerji kaynağı için ayrı bir inverter maliyetinden, ki bu da PV inverter için ortalama 10 bin TL, rüzgâr inverter için ortalama 12 bin TL kadar ediyor, kurtulmuş olacak. Ayrıca kullanıcı sistemini geliştirmek veya modifiye etmek istediğinde, sadece sistemine ekleyeceği yenilenebilir enerji kaynağının MPPT modülünü satın alıp inverterine eklemesi yeterli olacak. Proje kapsamında, 5 kW gücünde yapay sinir ağı kontrollü kaynak tarafı hibrit ve şebeke tarafı hibrit modüler inverter sistemi üretilecektir” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, geliştirilmekte olan yeni ürün sayesinde rüzgâr türbinleri ve fotovoltaik panel dizilerinin aynı invertere hibrit bir şekilde bağlanabileceğini belirtti.

“Yenilenebilir enerji alanındaki bu destek çok önemli”

Rektör Kazım Uysal, “Yenilenebilir enerji alanında TÜBİTAK’tan destek alınması bizim için çok sevindirici. Geleceğin enerji teknolojisi alanındaki çalışmalarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum” dedi.

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