DPÜ Rektör Yardımcısı Aydın: "Dumlupınar’ın 100. yılına 100 proje’

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, ’Dumlupınar’ın 100. yılına 100 proje’ adını verdikleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Afyonkarahisar’da katıldığı yerel televizyon kanalındaki programda Dumlupınar Üniversitesi’nin bünyesinde kurulan Zafer Bayramı’nın 100. yıl etkinlik Komisyonundan bahseden Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın, ”Dumlupınar’ın tarihi değerini tekrar kazandırmak için yola çıktık. Kütahya Valimiz Ömer Toraman’ın da büyük destekleri oldu. Şu anda bir kısa filmin hazırlıkları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda hayata geçecek ve medya organlarında da bunu göreceğiz. Ardından da ’Dumlupınar’ın 100. Yılına 100 Proje’ adını verdiğimiz bir dizi projeye başlayacağız. Örneğin film gösterimleri, konuklarımız için barınma alanları Türk Yıldızları gösterisi, 20 bin kişi ile Şehitliğe yürüyüş, çeşitli hediyelik eşyaların hazırlanması ve bir panoroma müzesi kurulması gibi projelerimiz var. Bu çalışmalar Vali Bey’in başkanlığındaki komisyon tarafından yürütülmeye devam ediyor" dedi.

“Dumlupınar MYO bu yıl ilk öğrencilerini alacak”

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunun bu yıl öğrenci kabulüne başlayacağını ifade eden Aydın, "Adını aldığımız Dumlupınar ilçemizin üniversitemizden akademik anlamda bir pay almaması çok doğru görünmüyor. Biz bu sebeple Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuzu yeniden hayata geçirme kararı aldık. Bu kararın ardından da Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Dumlupınar halkının büyük desteğini gördük. Geçmişte kurulan ancak öğrencisi olmayan Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuz, YÖK’ün belirlediği öğrenci kabul koşullarını da karşılıyor. Dolayısıyla 2020 yılının güz döneminde ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"DPÜ Ege Bölgesi Kariyer Fuarında yerini alacak"

Dumlupınar Üniversitesinin son dönemde yürüttüğü iş birliği anlaşmalarından da söz eden Aydın, "Bu yıl Mart ayında DPÜ bünyesinde yer alan Kariyer ve Mezun Merkezimizle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yürütücülüğünde ve Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2020’ye katılacağız. Burada 500 firma ve 50 binin üzerinde öğrencinin buraya katılması planlanıyor. Biz de buradaki 17 paydaş üniversiteden biri de biziz. Kütahya’dan da 11 firmanın katılım göstereceğinin de sözünü aldık. Biz de o fuarda yerimizi alacağız" diye konuştu.

