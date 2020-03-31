YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. DPÜ Senatosundan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına destek

DPÜ Senatosundan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.03.2020 20:15 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosundan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” yardım kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı çıktı.Dumlupınar Üniversitesi Senatosu video konferans yöntemi ile tek gündem maddesi ile olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına Dumlupınar Üniversitesinin nasıl katkı verebileceği değerlendirilip karara bağlandı.

DPÜ Senatosundan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosundan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” yardım kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı çıktı.

Dumlupınar Üniversitesi Senatosu video konferans yöntemi ile tek gündem maddesi ile olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına Dumlupınar Üniversitesinin nasıl katkı verebileceği değerlendirilip karara bağlandı. Toplantıda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hem de konuyla ilgili bir açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açıklamalarını aktaran Prof. Dr. Kazım Uysal, kendisiyle birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur’un “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasına bir aylık maaşlarını bağışlayacaklarını söyledi. Uysal, tüm senato üyelerine de bu kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Toplantıya katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi senato üyeleri de oy birliği ile “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı aldı. Dumlupınar Üniversitesi senato üyeleri ayrıca üniversitenin tüm akademik ve idari personelinin de kampanyaya destek vermeleri tavsiyesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

Emet İHH görev başında

Emet İHH görev başında

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:49

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Çilek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.