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DPÜ Teknoloji Fakültesi’ne yeni bölüm müjdesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.12.2020 19:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Fakültesi’ne yeni bölümlerin açılması talebinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof.Dr.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Fakültesi’ne yeni bölümlerin açılması talebinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof.Dr. Rahmi Er’e sunulduğu bildirildi.
AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, yaptığı açıklamada, “Simav’daki Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’ne yeni bölümler açılması konusundaki taleplerimiz başta olmak üzere, fakültemiz ile ilgili isteklerimizi görüşmek üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er’i, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer ile birlikte ziyaret ettik. Oldukça verimli geçen bu toplantının ilçemize ve Teknoloji Fakültesi’ne hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Hizmetlerimize güç ve destek veren, Hamza Dağ ve Kütahya milletvekillerimiz Ahmet Tan ile Ceyda Çetin Erenler’e ilçem adına şükranlarını sunuyorum” dedi.

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