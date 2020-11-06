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DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.11.2020 21:09 | Son Güncelleme

Hatay’da orman yangınlarının yaralarını sarmak amacıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki Kızılbayır fidan dikim sahasına Kütahya protokolünün katıldığı törenle 2 bin 53 fidan dikildi.Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde düzenlenen ve Vali Ali Çelik’in yanı sıra Kütahya protokol üyelerinin katılım sağladığı törende konuşan Rektör Prof.

Hatay’da orman yangınlarının yaralarını sarmak amacıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki Kızılbayır fidan dikim sahasına Kütahya protokolünün katıldığı törenle 2 bin 53 fidan dikildi.

Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde düzenlenen ve Vali Ali Çelik’in yanı sıra Kütahya protokol üyelerinin katılım sağladığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Ekim ayında Hatay’da meydana gelen orman yangınlarının bölücü terör örgütleri tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığının herkesin bildiği bir gerçek olduğunu ifade ederek, ”Biz ’Kıyamet kopsa dahi elinizdeki fidanı dikin’ diyen Hz. Muhammed’in (SAV) ’Ormanımdan bir dal kesenin başını keserim’ diyen Sultan Fatih’in kültüründen gelen bir milletiz. Doğayı ve ağacı o kadar severiz ki kız çocuklarımıza Fidan, Filiz gibi isimler veririz. Ancak ormanları ve dilsiz hayvanları yakanlar bizim kültürümüzden değildir. Biz bu teröristlere tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak adına 2 bin 53 personelimizle birlikte 2 bin 53 fidan dikmeye karar verdik. Bugün burada toprakla buluşan fidanların ülkemizin orman varlığını artırması ve milli birliğimizi daha da sağlamlaştırmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri ve akademik personel Kızılbayır fidan dikim sahasında hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu. Protokol üyeleri ve personel, Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan ve üzerinde "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde benim de dikili bir ağacım var" mesajı taşıyan kişiye özel isimlikleri ağaçlara bağladılar.

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