DPÜ’de 2 bölüm ve 6 programa YÖK onayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında üniversiteye 2 bölüm ve 6 programın açılması için onay alındığını açıkladı.

Rektör Kazım Uysal video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda Dumlupınar Üniversitesinin akademik yapısı içinde gelecek yıl açılması için başvurusu sonuçlanan bölüm ve programlar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 10 fakülte, 14 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul ve 1 enstitüde toplam 44 bin 282 öğrencisi ile büyük bir üniversite olduğunu ve büyümeye devam edeceğini, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) iletilen istekler doğrultusunda şu ana kadar 2 bölüm ve 6 programın açılması için de onay alındığını açıkladı.

Uysal, “Buna göre Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültemizde Rekreasyon Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri açılacak. Bunun yanında Altıntaş Meslek Yüksekokulumuzda Atık Yönetimi, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulumuzda Bilgisayar Operatörlüğü, Emet Meslek Yüksekokulumuzda Aşçılık, Hisarcık Meslek Yüksekokulumuzda Spor Yönetimi, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuzda Seramik ve Cam Tasarımı, Şaphane Meslek Yüksekokulumuzda ise Acil Durum ve Afet Yönetimi programlarının açılması için gereken YÖK onayını aldık” dedi.

“Yeni araştırma merkezleri ve projeler” Rektör Uysal, ayrıca Kütahya Dumlupınar üniversitesinde mevcut 18 araştırma merkezi bulunduğunu ve son olarak Üniversite Senatosundan geçen kararla Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kimyasal Ürünler Araştırma Geliştirme ve Üretim Merkezi ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin de açılacağını duyurdu.

Hem üniversiteden hem de üniversite dışı kurumlardan desteklenen proje sayılarında da önemli derecede artış sağladıklarını ifade eden Uysal, ayrıca Kütahya Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesiyle de ortak projelere imza attıklarını sözlerine ekledi. "Kütahya Teknokent’i ayağa kaldıracağız" Kütahya Teknokent hakkında da bilgi veren Rektör Uysal, “Kütahya Teknokent 2010’da kuruldu. 2019’a kadar 19 şirket vardı. Biz geldikten sonra yaklaşık sekiz ayda bu sayı 31’e çıktı. DPÜ Teknoloji Transfer Ofisini de buraya taşıdık ve imkânları birleştirmiş olduk. Sermaye artırımına giderek ve kira getirisi elde ederek bu borçları çevrilebilecek duruma getirdik. Burada bir kuluçka merkezi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Burası etkin bir duruma geçtiğinde elbette çeşitli çıktılar olacak ve patent gereksinimi de olacak. Bu nedenle patent kurulumuzu da oluşturduk. Böylece buradaki buluşların patent kayıtları da çok kısa sürede yapılabilecek. Kütahya Teknokent’i kısa sürede ayağa kaldırıp Kütahya’mıza kazandırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzaktan Eğitime çabuk uyum sağladık” 30 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim sistemine de değinen Uysal, “Yaşanan Covid-19 salgını ile Kütahya cıvıl cıvıl iken öğrencilerimizi evlerine göndermek durumunda kaldık ama eğitime ara veremezdik. YÖK’ün yönlendirmesi ve tavsiyesiyle hemen uzaktan eğitim sistemine geçtik. Daha önce de söylemiştik. Bu sisteme en kısa sürede adapte olan üniversitelerden biriyiz. Bu konuda iyiyiz. Öğrencilerimizden bu sistemi yüz yüze eğitimden daha iyi bulduklarına dair mesajlar alıyoruz” dedi. “Problemleri de en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz” Uzaktan eğitime ilişkin verileri de açıklayan Uysal, “Yalnızca iki haftalık verilere baktığımızda şu ana kadar sisteme 847 akademisyen tarafından 2 bin 284 doküman, 4 bin 425 video, 5 bin 473 ders yüklendiğini, 12 bin 901 sanal sınıf oluşturulduğunu ve 33 bin 986 öğrencinin sistemde aktif olarak bulunduklarını söyleyebilirim. Tüm bunları tek bir sistem üzerinden veriyoruz ve günlük yaklaşık 20 bin olmak üzere kısa sürede toplam 350 binin üstünde sisteme erişim sağlandı. Bu sisteme geçince sorunlar da yaşadık. Bunlar zaman zaman bizden kaynaklanan sorunlar olduğu gibi bize bağlı olmayan sorunlar da olabiliyor. Elbette şikayetler de bize ulaşıyor. Problemleri de en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de sistemi uzun süre kapatmamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.