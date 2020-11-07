YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. DPÜ’de Deprem Çalıştayı

DPÜ’de Deprem Çalıştayı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) İzmir’de yaşanan depremin ardından Kütahya’nın mevcut durumunun ele alındığı Deprem Çalıştayı düzenlendi.Güzel Sanatlar Fakültesindeki Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen ve Vali Ali Çelik’in yanı sıra protokol üyelerinin katılım sağladığı törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) İzmir’de yaşanan depremin ardından Kütahya’nın mevcut durumunun ele alındığı Deprem Çalıştayı düzenlendi.
Güzel Sanatlar Fakültesindeki Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen ve Vali Ali Çelik’in yanı sıra protokol üyelerinin katılım sağladığı törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, konuşmasının başında İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

"Allah’ın kainatta koyduğu kurallara uymazsak bedelini peşin öderiz"
Rektör Kazım Uysal,” Kur’an’da ilk emir ’Oku’dur. Peygamberimiz Hz. Muhammed de “Alimler, Peygamberlerin varisleridir’ buyurmuşlardır. İlim aslında Allah’ın bizimle konuşmasıdır. Alimler de ona aracılık eden insanlardır. Biz ne yazık ki Kur’an-ı Kerim’e verdiğimiz önemi, kainat kitabında yer alan hükümlere veremedik. Şu an içinde olduğumuz acı durum da bunun bir sonucudur. Bundan dolayı Allah’ın kainatta koyduğu kurallara uymazsak bunun bedelini peşinen öderiz. Ben bu bilinçle çalıştayımızın başarılı geçmesini ve Kütahya için faydalı olmasını diliyorum. Katılımınız için teşekkür ederim” dedi.
Çalıştayın moderatörlüğünü üstlenen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, İzmir depreminde yaşamını yitirenlere başsağlığı dilediği konuşmasında çalıştayın konuşmacılarını ve konularını tanıttı.
Çalıştayda ilk sözü alan Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İskender Işık, deprem tanımı, büyük depremler, depremlerin nasıl meydana geldiğinin açıklanması, dünyada en çok deprem yaşanan bölgeler, depremlerin sınıflandırılması, Anadolu’daki depremlerin nedenleri, depremlerin ölçülmesi, zemin sıvılaşması, depremler üzerine tahminler ve Kütahya’dan geçen fay hatları konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Mühendislik Fakültesinin Jeoloji Mühendisliği Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan katılımcılara Türkiye’nin depremselliği, Ege Bölgesinin horst ve graben yapısı, İzmir depreminin oluşumu, Kütahya’nın depremselliği, Kütahya ve çevresindeki deprem tehlikesi, Kütahya’daki diri faylar, 1970 Gediz Depremi, Simav-Akşehir Fay Sistemi, Kütahya grabeni, Kütahya bölgesinde yapılan ve yapılması gereken akademik çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.
Çalıştayda son sözü alan Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer ise sunumunu şehir planlama, zemin davranışına uygun temel tasarım ilkeleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı, yapı tasarımını etkileyen faktörler, mimari tasarım, taşıyıcı sistem tasarımı başlıklarını katılımcılarla paylaştı.
Çalıştay Prof. Dr. İ. Göktay Ediz’in kapanış konuşması ve konuşmacılara plaket sunumu ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.