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  4. DPÜ’de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı

DPÜ’de Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kütahya İl Engelliler Koordinasyon Kurulu, 2020 yılının ilk toplantısını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Konuk Evinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Rektör Yardımcısı Muammer Gavas, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Keziban Çolak, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Toplantıda 2019 yılı içerisinde yapılan toplantılar ve alınan kararlar hakkında bilgiler verildi.

Kütahya İl Engelliler Koordinasyon Kurulu, 2020 yılının ilk toplantısını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.
Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Konuk Evinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Rektör Yardımcısı Muammer Gavas, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Keziban Çolak, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda 2019 yılı içerisinde yapılan toplantılar ve alınan kararlar hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay tarafından engelli öğrenciler ve vatandaşlar için yapılan faaliyetler hakkında sunum yapıldı.
Toplantının son bölümünde kamu kurum ve kuruluşlarının engelli vatandaşların toplumda karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

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