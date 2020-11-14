DPÜ’de İİBF’de Akademik Yükseltme Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

İİBF Amfi 2’de düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Kılıç ve öğretim üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Dekan Ramazan Kılıç ve Rektör Kazım Uysal, akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını dilediler.

Törende profesör unvanına yükselen Fakültenin öğretim üyeleri Özgür Önder, Niyazi Kurnaz, Hayrettin Özler, Cengiz Duran, Ceren Karavelioğlu, doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Habibe Yelda Şener, Nezire Derya Ergun Özler, Fazlı Yıldız, Müberra Yurdakal, Noyan Aydın, Hüseyin Önder, Hakan Çelikkol, Berna Hızarcı Beşer, Abdullah Burhan Bahçe, Meltem Dil Şahin ile Dr. Öğr. Üyesi unvanına yükselen öğretim üyeleri Güray Akalın, İlhan Korkmaz, Hasan Arda Burhan, Semra Doğan, Muhammet Yunus Şişman’a cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediye sunuldu.

