DPÜ’de “Modern Zamanda Kadın” konulu sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde ’Modern Zamanda Kadın’ konulu sergi açıldı.

Frigya Sergi Salonu’ndaki serginin açılış töreninde bir konuşma yapan, Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selda Mant Menay, kadınların, çalışkanlıkları ile her zaman topluma katkı sunduklarını söyledi.

Menay, “Kadın toplumun yarısı demektir. Kadın fedakarlığı üretkenliği ve çalışkanlığıyla toplumun içindeyse o toplum medenidir, ileridir” dedi.

Fakülte dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez yaptıkları kısa konuşmada Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar.

DPÜ başta olmak üzere çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencilere ait farklı tekniklerle yapılan 44 eserin yer aldığı “Modern Zamanda Kadın” sergisi 16 Mart Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

