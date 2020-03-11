DPÜ’de öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şenol anısına düzenlenen İç Mimarlık Bölümü Dönem Sonu sergisi törenle açıldı.

Sergi açılışına üniversite öğretim üyeleri, Süleyman Şenol’un ailesi, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fakülte İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen sergi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan tarafından Kütahya, üniversite ve fakülte adına iyi dilek ve temennilerle açıldı. Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün üniversite kampüsü dışında gerçekleştirdiği ilk sergisi İç Mimarlık Bölümü kurucu öğretim üyelerinden 2019 yılında vefat eden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şenol anısına ithaf edildi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Şan, sergide yaptığı konuşmada: “Sergimiz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına düzenlenmiştir. Yeni bir fakülte olmamıza rağmen sergi açıyor olmak çok önemli. Mimarlık hayatın içinde olan bir meslektir. Burada öğrenim gören ve mimarlığı meslek edinen öğrencilerimiz hepimizin hayatına dokunan işler yapıyorlar. Öğrencilerimizin hazırladığı tasarımların her birini çok kıymetli buluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş tasarımlarla daha da kapsamlı sergiler açarız. Bizlerin düşünceleri onların tasarımlarını daha da geliştirecektir " dedi.