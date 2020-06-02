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DPÜ’de ÖSYM İl Koordinasyon Kurul Toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) 2020 yılında düzenleyeceği MSÜ ve YKS sınavlarına ilişkin il koordinasyon kurul toplantısı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yapıldı.ÖSYM’nin bu yıl düzenleyeceği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2020-YKS) yönelik il koordinasyon kurul toplantısı, Rektör Prof.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) 2020 yılında düzenleyeceği MSÜ ve YKS sınavlarına ilişkin il koordinasyon kurul toplantısı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yapıldı.
ÖSYM’nin bu yıl düzenleyeceği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2020-YKS) yönelik il koordinasyon kurul toplantısı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal başkanlığında gerçekleştirildi.
Üniversitenin Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Süleyman Kara, Belediye Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Burak Uludağ, İl Sağlık Müdürlüğünü temsil eden Dr. Murat Buttan ve ÖSYM Kütahya İl Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Zortuk katıldı.
Toplantıda sınavların gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınan genel önlemlerin yanı sıra Covid-19 salgını çerçevesinde alınacak ek önlemler de görüşüldü. ÖSYM’nin fiziki mesafe ve hijyen önlemleri çerçevesinde, önceki yıllara göre bina ve görevli sayılarını arttırdığının ve sınav salonlarında normal koşullarda sınava giren aday sayısının yarısı kadar adayın sınava katılımının sağlanacağının vurgulandığı görüşmede, binalara girişlerin de fiziki mesafe önlemlerine dikkat edilerek sağlanacağı ve binaların bahçelerine adaylar dışında kimsenin alınamayacağı, ayrıca tüm aday ve görevlilere bina girişinde koruyucu maske ve hijyen malzemeleri verileceği kaydedildi.
Rektör ve koordinasyon kurulu üyeleri yapılacak sınavlarda adaylara başarı dileklerinde bulunarak huzurlu ve sağlıklı bir sınav için adayların sınav yerlerine erken gelmelerini ve alınacak önlemlere uymaları gerektiğini belirttiler.

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