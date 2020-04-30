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DPÜ’de sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü tarafından Noter huzurunda gerçekleştirilen sürekli işçi alımı ilanına ilişkin kura çekiminin sonuçları açıklandı.Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve Kütahya 2.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü tarafından Noter huzurunda gerçekleştirilen sürekli işçi alımı ilanına ilişkin kura çekiminin sonuçları açıklandı.
Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve Kütahya 2. Noter’den temsilcilerin de yer aldığı kura çekimine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve idari personeller katıldı.
Kura çekimi ile birlikte temizlik, güvenlik ya da bakım-onarım görevlisi olarak Üniversitede görev yapmak için 3 bin 316’sı temizlik görevlisi, 527’si güvenlik görevlisi, 8’i de bakım-onarım görevlisi olmak üzere, toplam 3 bin 851 aday tarafından yapılan başvurular sonuçlandırıldı ve asil ve yedek adaylar belirlendi. Kurada ismi çıkan adaylar mülakat aşamasına katılmaya hak kazandı.

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