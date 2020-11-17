DPÜ’de “Türk Kültüründe Ağaç ve Orman” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın konuşmacı olduğu “Türk Kültüründe Ağaç ve Orman” konulu konferans düzenlendi.

Video konferans yoluyla düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, "Üniversitemizde eğitim gören 53 farklı ülkeden misafir öğrencilerimizle birlikte ağaç dikme etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. ’Türkiye bizim ikinci vatanımız’ söylemiyle kendi ülkeleri adına topraklarımıza fidanları diktiler. Geleceğe nefes oldular" dedi. “2 bin 53 personelimiz adına fidanlar diktik”

Daha sonra söz alan Rektör Kazım Uysal, "Milletimize böyle bir coşkuyu yaşatan Cumhurbaşkanımıza ve tüm idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Üniversitemizde 6 Kasım tarihinde Hatay’da bölücü terör örgütü tarafından yakılan ormanlar için düzenlediğimiz bir etkinliğimiz vardı. O gün 2 bin 53 personelimiz adına, uluslararası öğrencilerimizle birlikte üniversitemizin Evliya Çelebi Yerleşkesine fidanlar diktik. Bizim ağaca verdiğimiz önem bugün ortaya çıkmış bir husus değildir. Türkler tarih boyunca hem İslamiyet’ten önce hem de İslamiyet’ten sonra ağaca, ormana ve çevreye çok önem vermişler. Aslında biz Müslüman olmadan önce de kültürümüz, medeniyetimiz, yaşantımız, ağaç ve ormana bakışımız İslamiyet’in, sevgili peygamberimizin ortaya koyduğu prensiplere benzer. Ekolojide çevre kirliliği arttıktan sonra değişik bakışlar ortaya çıkmıştır. Türkler canlı bitkilerin Allah’ı tesbih ettiğini yani ibadet ettiğini düşünürler. Türkler ağaçları ilahi kudretin eseri ve ilahi ikramın aracısı olarak görürler. Bu bizi diğer milletlerden ayıran temel unsurlardan birisidir. Bizler diktiğimiz ağaçların sadaka-i cariye olduğunu düşünürüz ve önemli günler anısına fidan dikeriz. Bu da bize has bize özgü bir özellik” diye konuştu.

“Ormana zarar vermek günah”

“Kültürümüzde çevreye ve ormana zarar vermek günah sayılır” diyen Rektör Uysal,” Eskiden beri biz çocuklarımıza ağaç isimlerini veririz, Defne deriz, Sümbül deriz, Fidan deriz, Selvi deriz. Bu da Türklerin ağaçlara önem verdiğinin bir göstergesidir. Günümüz insanı çevrenin, ağacın ve ormanın önemini bıçak kemiğe dayanınca anladı. Çevre kirlendi. Artık görünür hâle geldi. Zarar insana dokundu, ’Eyvah’ dedik. Fakat bizim ecdadımıza bakıyoruz, çevre kirliliği yok iken çevreye ve ağaca önem vermiş, korumuş. Bugünün bile gelemediğimiz noktalara bizim ecdadımız yüzyıllar önce gelmiş hatta günümüz çevre anlayışımızdan çok daha ilerisini göstermiştir. “Yaş kesen baş keser” atasözü bize aittir. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet, “Ormanlarımdan dal kesenin başını keserim” der. Yalnız başına bu ifadeyi bile ecdadımızın ağaçları ve ormanları ne kadar önemsediğinin çarpıcı örnekleri olarak kabul edilmelidir. Avrupalı insanlar, insana değer vermezken, banyo yapmayı bilmezken, bizim ecdadımız meyvesiz ağaçları sulamak, dağdaki aç kurtları beslemek için vakıflar kurmuşlardır. Tarih ve tarih kitapları bunlara şahittir. Peygamber Efendimizin de ’Kıyamet kopacak olsa bile elinizdeki fidanı dikin’ tavsiyesi ve emri çok önemlidir. Yani öldükten sonra bir sadaka-i cariye bırakmak. Öldükten sonra insanın günah defteri kapanır, sevap defteri açık kalır. Ama nasıl açık kalacak, bıraktığı sadaka-i cariyeler nispetinde açık kalacak. Dikilen her bir ağaç, o ağacın gölgesinden istifade eden kurtlar, kuşlar, canlılar, meyvesinden istifade eden bütün hayvanat ve insan, ağacı diken insana sevap olarak geri döner. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde ’Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allah ahirette hesap soracak’ der. ’Haksız yere ormanlara ve hayvanlara zarar verene Allah lanet etsin’ der. Günümüz çevresini, günümüz ekosistemini korumak için ne kadar önemli bir anlayış” dedi.