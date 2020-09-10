YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer

DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi’nde video konferans yöntemiyle “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim” konulu seminer düzenledi.Eğitim Fakültesi’nin video konferans yoluyla düzenlediği etkinlikte söz alan Rektör Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi’nde video konferans yöntemiyle “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim” konulu seminer düzenledi.
Eğitim Fakültesi’nin video konferans yoluyla düzenlediği etkinlikte söz alan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, salgın bitse de uzaktan eğitimin öneminin azalmayacağını söyledi.
Rektör Uysal, “Karar arifesinde olduğumuz bir dönemde böyle bir panel düzenleyen Eğitim Fakültemiz ve Eğitim Fakültemizin değerli hocalarına çok teşekkür ediyorum. Bu toplantı bütün akademisyen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz için faydalı olacaktır. Salgın döneminde biz uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldık. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre avantajları da var. Artık uzaktan eğitim sistemi, eğitim sisteminin merkezine yerleşeceğini düşünüyorum. Salgın bitse bile uzaktan eğitimin önemi azalmayacak eğitim sisteminin merkezinde yer alacaktır. Seminerin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, seminerin konusu hakkında bilgi vererek konuşmacıları tanıttı.

“Uzaktan eğitimde temel sorun isteksizlik”
Konuşmacılardan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Turgay Alakurt, Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programının (PIAAC) verilerinden ve Türkiye’nin OECD ülkeleri arasındaki yerinden söz ettiği konuşmasında, ”Sayısal, sözel ve teknoloji yoğun beceriler alanında da yetişkinlerimizin büyük bir kısmı çağın gerektirdiği becerilerden yoksun. Yetişkinler özellikle zorunlu eğitimden sonra beceri kazanamıyor’ diyerek ortaya çıkan sorunlara dikkat çekti.
Uzaktan eğitim sürecinin bileşenlerini ve uzaktan eğitimin sürdürülmesinde kullanılan bilgi kaynaklarını sıralayan Doç. Dr. Alakurt, Türkiye’de bugün 17-18 yaşında olan Öğrencilerin Teknolojik Araçlara Erişimine ilişkin PISA verileri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 75’ini evinde internet bağlantısı olduğunu beyan etmesine karşın Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) giriş yapan öğrenci oranının yüzde 40 olduğunu kaydeden Alakurt, bu verilerin uzaktan eğitimde öncelikli sorunun erişilebilirlik değil uzaktan eğitime duyulan isteksizlik olduğunu söyledi.
Alakurt, uzaktan eğitimin etkinliğinin sağlanması için teknoloji, içerik, pedagojik ve izleme-değerlendirme başlıklarında hazır bulunuşluğun temel koşul olduğunu ifade etti.

“Uzaktan eğitimde öğretmenlerin soru sorma biçimleri değişmeli”
Seminerin ikinci konuşmacısı olan Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melis Yeşilpınar Uyar, pedagojik hazır bulunuşluğun alt başlıkları olan Pedagojik Bilgi, Pedagojik Tutum, Pedagojik Beceri ve Pedagojik Alışkanlıklar konusunda bilgiler vererek başladığı sunumunda şunları söyledi,”Uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunları ders geliştirme ve sunmaya ayrılan zamanın yetersiz olması, ders geliştirme ve teknoloji kullanımı noktasında personel eğitiminin yetersiz olması, öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığı ve teknik becerilerinin yetersizliği ve teknolojik alt yapı sorunları olarak sıralayabiliriz. Bunun yanında öğrencilerimiz de çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Öğrencilere sağlanan destek ve geribildirimin yetersiz olması, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin yetersiz olması, teknik konularda öğrencilere yeterli eğitim süreçlerinin oluşturulamaması öğrencilerimizin başlıca sorunları arasında. Bunun yanında kütüphane gibi hizmetlerden yararlanamaması, topluluk hissiyatının oluşturulamaması, açık ve anlaşılır olmayan yönergeler, öğrencilerin sistem dışına çıkarak, öğretimden kopmaları, öğretim elemanlarının tartışma platformlarını yeterince kullanmaması ve alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmamasının da öğrencilerin yaşadığı diğer sorunlardır. Uzaktan eğitim sürecinde verilen eğitimde öğretmenlerin soru sorma yöntemini değiştirmeleri gerekiyor. Bu soruların öğrencilerin bilgiyi anlamasının yanında bunu çözümleme ve değerlendirmesine olanak verecek sorular olması oldukça önemli. İçeriklerin görsellerle ve ek kaynaklarla desteklenmesi uzaktan eğitimin kalitesini artıracaktır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Organik üretime kadın eli değdi
Organik üretime kadın eli değdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:02
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Yörük Çadırında Kahvaltı
Yörük Çadırında Kahvaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.