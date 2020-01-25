DPÜ’den eğitim iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

NG Topluluğu’nun merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral tarafından karşılanan Rektör ve beraberindeki heyet, Nafi Güral ile her iki kurumun çalışmaları hakkında görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmenin ardından Kazım Uysal ve Nafi Güral iki kurum arasında eğitim alanında iş birliği yapılmasını öngören protokolü imzaladılar. Uysal ve Güral protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

