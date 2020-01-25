YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. DPÜ’den eğitim iş birliği protokolü

DPÜ’den eğitim iş birliği protokolü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) eğitim iş birliği protokolü imzalandı.NG Topluluğu’nun merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
NG Topluluğu’nun merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral tarafından karşılanan Rektör ve beraberindeki heyet, Nafi Güral ile her iki kurumun çalışmaları hakkında görüşme gerçekleştirdiler.
Görüşmenin ardından Kazım Uysal ve Nafi Güral iki kurum arasında eğitim alanında iş birliği yapılmasını öngören protokolü imzaladılar. Uysal ve Güral protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
DPÜ, 2020 yılının ilk uluslararası anlaşmalarını imzaladıDPÜ, 2020 yılının ilk uluslararası anlaşmalarını imzaladı
Hisarcık polisinden trafik uygulamasıHisarcık polisinden trafik uygulaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:17
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:39

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Aybike Eczanesi
Merkez
Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.