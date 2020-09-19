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DPÜ’den hastaneye Kantitatif PCR analiz cihazı desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezinin (DPÜ İLTEM) Moleküler Biyoteknoloji ve Epigenetik Laboratuvarında bulunan Kantitatif PCR analiz cihazının Covid-19 salgını sona erene kadar KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kullanımına verildiği bildirildi.Rektör Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezinin (DPÜ İLTEM) Moleküler Biyoteknoloji ve Epigenetik Laboratuvarında bulunan Kantitatif PCR analiz cihazının Covid-19 salgını sona erene kadar KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kullanımına verildiği bildirildi.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın isteği üzerine cihazın KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kullanımına sunulması için çalışmalara başlayan DPÜ İleri Teknolojiler Merkezi, Moleküler Biyoteknoloji ve Epigenetik Laboratuvarında bulunan cihazın Covid-19 ile mücadele kapsamında hastane tarafından kullanılması için gerekli yasal süreci tamamladı.
“Aynı anda 96 test gerçekleştirebiliyor”
Yetkililer, aynı anda 96 test gerçekleştirebilen ve günlük test kapasitesi binin üzerinde olan gelişmiş Q-PCR teknolojisine sahip Kantitatif PCR analiz cihazıyla ilgili Kütahya’nın iki büyük kamu kurumunun iş birliği özellikle Kütahya halkının ve toplumun sağlığına önemli katkı sunacağını, bunun yanında salgının ilk gününden bu yana fedakarca çalışan sağlık personelinin iş yükününde hafifletilmesine yardımcı olacağını belirttiler.
Rektör Kazım Uysal, Covid-19 ile mücadele kapsamında kurumlar arası yapılacak her türlü yardımlaşma için hazır olduklarını ve Kütahya halkı için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.
Atılan adımın hayırlı olmasını dileyen Uysal, DPÜ İLTEM’de görev yapan akademik ve idari personeller ile sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

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