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DPÜ’den “Kütahya Bilimle Şenleniyor” projesine destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.12.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Kütahya Bilimle Şenleniyor’ projesinin uygulanmasında karşılıklı yardım ve iş birliğini öngören protokol imzalandı.Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Prof.

DPÜ’den “Kütahya Bilimle Şenleniyor” projesine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Kütahya Bilimle Şenleniyor’ projesinin uygulanmasında karşılıklı yardım ve iş birliğini öngören protokol imzalandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ‘Kütahya Bilimle Şenleniyor’ projesinin uygulanması sırasında iki kurum arasında karşılıklı yardımlaşma ve iş birliğini öngören protokole imza attı.
İmzalanan protokole göre, DPÜ İLTEM, şenlik süresince 3 Boyutlu Yazıcı ve Mikroskop etkinliği düzenleyecek. Eğitim Fakültesi projede gönüllü olarak yer alacak 20 öğrenciyle etkinlikler yürütecek. Mühendislik Fakültesinde hazırlanan ve yenilenebilir enerji ile çalışan araç şenlik alanında sergilenecek ve Fizik Bölümüne ait teleskop da etkinlik için tahsis edilecek.
Öte yandan protokole ile şenlik için hazırlanacak görsellerle öğrencilerin ve personelin etkinlikten haberdar edilmesi ve öğretim üyelerinin Kütahya Bilim Şenliği’nde konuşmalar yapması da karara bağlandı.

DPÜ’den “Kütahya Bilimle Şenleniyor” projesine destek

DPÜ’den “Kütahya Bilimle Şenleniyor” projesine destek

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