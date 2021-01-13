DPÜ’den ’Yüksek Katma Değerli Bor’ ürünlerine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bor ile ilgili projeleri öncelikli alan projeleri (ÖNAP) kapsamına aldıklarını ve ilk etapta 1 milyon lira proje desteği vereceklerini ifade etti.

İlgili projeler için son başvuru tarihinin 10 Şubat 2021 tarihi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” İlk etapta 1 milyon lira bütçe ayırdığımız bu ÖNAP (öncelikli alan proje) çağrısında yüksek katma değerli bor ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ile ilgili projelere destek vereceğiz. Sanayi ile ortak hazırlanan projelere öncelik ve ayrıcalık tanıyacağız. Projelerde özel sektör katkısına göre gerekirse şu an ayırdığımız 1 milyon liradan daha fazlasını da verebiliriz. Yeter ki, üniversite ile sanayi el ele versin ve önemine inandığımız projeler gelsin” dedi.

“DPÜ’de Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezini kurduk”

DPÜ’nün daha önce de bor ile ilgili birçok proje hazırladığını ve başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ilimizin bor rezervlerinin ve potansiyelinin farkındadır ve bunun sorumluğunu taşımaktadır. Mayıs 2020’de DPÜ Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezini kurduk. Bu araştırma ve uygulama merkezimizde sistematik olarak ileri teknoloji bor ürünleri üzerine bilimsel çalışmalar yürüteceğiz. Merkezimizin kuruluş hedefleri, katma değeri yüksek yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, mevcut veya yeni bor ürünleri için alternatif üretim teknolojilerinin (maliyet düşürülme ve potansiyel artırımı için) geliştirilmesi ve mevcut bor ürünleri için alternatif kullanım alanlarında araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması olarak belirlendi" şeklinde konuştu.