DPÜ’lü Gök, ’TÜBİTAK Yarışması’na Kurul Üyesi’ oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Gök, TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması için Danışma ve Değerlendirme Kuruluna üye olarak seçildi.

Türkiye genelinde seçilen 10 Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) üyesinden biri olan Doç. Dr. Arif Gök, yarışmalarda DDK üyesi olarak seçilmekten ve DPÜ’yü uluslararası bir organizasyonda temsil edecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yarışmada üstleneceği görevden de söz eden Gök, seçilen DDK’lerin projelerin değerlendirilmesinden yarışma faaliyetinin organizasyonuna kadar bütün süreçler içinde yer alacaklarını ve sürecin tamamlanmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

TÜBİTAK tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, TEKNOFEST kapsamında hem ulusal hem de uluslararası takımların başvurularıyla gerçekleştirilecek. Yarışmanın ana teması özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İHA geliştirilebileceğini ortaya koymak olarak belirlendi. Yerli veya yabancı öğrenciler tarafından geliştirilen Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerindeki İHA’lar, belirlenen görevlerdeki uçuş ve manevra kabiliyeti, otonom uçuş, taşıma ve istenen bölgeye bırakma gibi becerilerine bakılarak değerlendirilecek.

