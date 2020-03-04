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DPÜ’lü öğrenciler, ’Orman Yangınlarıyla Mücadele’de gönüllü oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Dumlupınar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nde öğrenim gören 81 öğrenciye Yangın Gönüllüleri Eğitimi verildi.DPÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Öğr.

DPÜ’lü öğrenciler, ’Orman Yangınlarıyla Mücadele’de gönüllü oldu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Dumlupınar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nde öğrenim gören 81 öğrenciye Yangın Gönüllüleri Eğitimi verildi.
DPÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Telli’nin organizasyon ve Üniversitenin ev sahipliğinde yürütülen eğitim, Kütahya Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam koordinasyonunda Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı ve Şube Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından gerçekleştirildi.
81 öğrencisinin oluşturduğu Orman Yangını Gönüllü Ekipleri, eğitimde temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar hakkında 16 saatlik bir eğitim aldılar.
Eğitim sonunda gerçekleştirilen tatbikatta arazözlerin kullanımı ve el aletleri uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Yapılan sınavda başarı göstererek "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olmaya hak kazanan öğrencilere düzenlenen törenle katılım belgeleri sunuldu.
Eğitim sonunda Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem tarafından Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine Teşekkür Belgesi takdim edildi.

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