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DPÜ’nün ’Journal of Scientific Reports-A Dergisi’ yayın hayatına başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Yayın hayatında 20.

DPÜ’nün ’Journal of Scientific Reports-A Dergisi’ yayın hayatına başladı

Yayın hayatında 20. yıla giren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Journal of Scientific Reports-A adını alarak TR ULAKBİM dizini tarafından taranmaya başladı.
2000 yılından bu yana yayımlanan dergide, akademik yükselme ölçütlerini taşıma özelliklerini en üst düzeye çıkartılarak uluslararası alanda tercih edilen bir yayın olma hedefiyle köklü değişiklikler yapıldı.
Bu kapsamda ‘Journal of Scientific Reports-A’ adını alan dergi Türkiye’nin en seçkin dergi dizinlerinden olan ULAKBİM TR Dizin tarafından da taranmaya başladı. Ayrıca derginin 2019 yılı Haziran ve Aralık sayılarındaki makaleleri de bu dizin altında kabul edildi.
Yayın hayatına yeni ismi ile devam edecek olan dergide bir diğer köklü değişiklik de yayın dili oldu. Journal of Scientific Reports-A makalelerini bundan böyle İngilizce olarak kabul edecek. Atılan bu büyük adımın ardından derginin diğer dizinlerde yer alma sürecine de hız verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi ve derginin editörlerinden Doç Dr. Fatih Şen, derginin en kısa sürede ESCI kapsamında başvurusunun yapılacağını belirtti.
“Yeni dergiler için çalışmalar sürüyor”
Türkçe yayınlar için ‘Journal of Scientific Reports-B’ dergisinin basılmasını amaçladıklarını ifade eden Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve derginin editörlerinden Prof. Dr. Önder Uysal, "Bu dergimizi de TR Dizin kapsamı altında değerlendirme sürecini başlatmayı hedeflemekteyiz" dedi.
Gündemlerinde bir dergiyi daha yayın hayatına almanın olduğunu söyleyen Uysal, "Yine lisansüstü öğrenci mezuniyet kriterlerine bağlı olarak gerekli yayın şartlarının karşılanması ve ya sempozyum konferans gibi etkinliklerdeki yayınların basılabilmesi amacı ile ‘Journal of Scientific Reports-C’ isimli dergimizin çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.
Uysal, sözlerini "Yeni dergilerimizin gsjsra.com, gsjsrb.com ve gsjsrcc.com adresli internet sitelerini kurduk ve güncellemeye başladık. İletişim adreslerimize bu sitelerden ulaşabilirsiniz. Siz değerli akademisyenlerimizin yayınlarını dergimizde değerlendirmekten memnuniyet duyarız" diyerek noktaladı.

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