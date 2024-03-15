YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. DPÜ’nün Motivasyon Tırı ilkokul öğrencilerini ağırladı

DPÜ’nün Motivasyon Tırı ilkokul öğrencilerini ağırladı

İHA İHA
15.03.2024 07:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğretim üyelerinden Öğr. Gör. Dr. Kudret Armağan’ın yürütücülüğünü yaptığı Motivasyon Tırı eğitimleri, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın da katıldığı etkinlikte İnköy İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

DPÜ’nün Motivasyon Tırı ilkokul öğrencilerini ağırladı

Üniversite Rektörlüğü önünde Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Öğr. Gör. Dr. Kudret Armağan’ın motivasyon eğitimlerinin konuğu İnköy İlkokulu öğrencileri oldu.
Öğretmenleri eşliğinde üniversiteye gelen yaklaşık 30 öğrenci, Motivasyon Tırı’nda yaptıkları çizimlerle ve oynadıkları oyunlarla eğlenceli anlar geçirdiler.

Etkinliği ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, sohbet etti. Prof. Dr. Kızıltoprak daha sonra tüm öğrencilere pamuk şeker ikramında bulunarak üniversiteyi ziyaret ettikleri için İnköy İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Rektör Kızıltoprak, ayrıca etkinliği düzenleyen Proje Eğitim ve Kültür Topluluğunu ve Öğr. Gör. Dr. Armağan’ı da kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direklerine çarpıp kaçtıKontrolden çıkan kamyonet elektrik direklerine çarpıp kaçtı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu:İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu:
Çorum'un tescilli "İskilip Ramazan Keşkeği" iftar sofralarını süslüyorÇorum'un tescilli "İskilip Ramazan Keşkeği" iftar sofralarını süslüyor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Mart Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
13:14
İkindi
16:35
Akşam
19:14
Yatsı
20:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Mart Cuma

Tanrikulu eczanesi
Cavdarhisar
Merkez eczanesi
Altintas
Domaniç eczanesi
Domanic
Alkan eczanesi
Gediz
Şahin eczanesi
Hisarcik
Onur eczanesi
Merkez
Şule eczanesi
Simav
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.