DPÜ’nün Motivasyon Tırı ilkokul öğrencilerini ağırladı

Üniversite Rektörlüğü önünde Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Öğr. Gör. Dr. Kudret Armağan’ın motivasyon eğitimlerinin konuğu İnköy İlkokulu öğrencileri oldu.

Öğretmenleri eşliğinde üniversiteye gelen yaklaşık 30 öğrenci, Motivasyon Tırı’nda yaptıkları çizimlerle ve oynadıkları oyunlarla eğlenceli anlar geçirdiler.

Etkinliği ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, sohbet etti. Prof. Dr. Kızıltoprak daha sonra tüm öğrencilere pamuk şeker ikramında bulunarak üniversiteyi ziyaret ettikleri için İnköy İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Rektör Kızıltoprak, ayrıca etkinliği düzenleyen Proje Eğitim ve Kültür Topluluğunu ve Öğr. Gör. Dr. Armağan’ı da kutladı.

