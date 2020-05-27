DPÜ’nün “Sıfır Atık” konulu uluslararası afiş yarışmasına rekor katılım

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Adnan Kahveci Vakfının iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık’ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi Projesi’ne katılım rekor düzeyde gerçekleştiği bildirildi.

67 ülkeden bin 317 katılımcının 2 bin 407 tasarım gönderdiği yarışma, bugüne kadar posterland.org internet sitesi üzerinden yapılan uluslararası dört yarışmanın en yüksek katılımlı yarışması oldu ve rekor kırdı.

Yarışmanın yürütücülüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Adnan Kahveci Vakfı Genel Başkanı Dr. Eyüp Kahveci gerçekleştirdi. Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Uğur Atan, Doç. Dr. Doğan Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ, Öğr. Gör. Vedat Şeker, Arş. Gör. Semih Çelikçi, Arş. Gör. Büşra Çelikçi ve Gizem Can’ın görev aldığı yarışmanın kurumsal kimlik ve görünürlük tasarımı ile akademik ve sanatsal faaliyetleri Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlandı ve Adnan Kahveci Vakfının ana sponsorluğunda hayata geçirildi.

“Yarışma sergisi dünya çevre gününde açılacak” Yarışmayla ilgili bir açıklama yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin;” ‘Sıfır Atık’ konulu uluslararası afiş yarışması ile dünyanın farklı ülkelerinde sosyal içerikli konularda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen birçok uluslararası yarışmanın ertelendiği veya iptal edildiği yarışmaya katılım süresinin sınırlı olduğu ve salgın hastalık sürecinin yaşandığı bir dönemde olunmasına rağmen, yarışmaya aralarında akademisyenlerin, profesyonel tasarımcıların, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin de olduğu tasarımcılar tarafından bu oranda bir katılımın olması, Türkiye’ye, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ve Adnan Kahveci Vakfı’na duyulan güveni göstermektedir. Bu yarışma ile Türkiye ve Üniversitemiz GSF’i, uluslararası düzeyde Dünya’da sayıları çok az olan bu tarz yarışmaları başarıyla yerine getirebilme, sonuçlandırma ve etkisini yaygınlaştırabilme kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Eylül 2019 tarihinden bu yana çalışmalarının sürdürüldüğü afiş yarışması projesi, Dünya’nın farklı kıta ve ülkesinden akademisyen ve profesyonel tasarımcılarından oluşan 21 kişilik uluslararası jürinin, tasarımları değerlendirmesiyle devam edecek. Yarışma süreci, 22-25 Mayıs 2020 tarihlerinde ön değerlendirme, 27-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında jüri değerlendirmesi, 1 Haziran 2020 tarihinde ilk 100 finalist afişlerin askıya çıkartılması, 3 Haziran 2020 tarihinde ikinci askı ve 5 Haziran 2020 tarihinde de ödül alanlarla birlikte ilk 100 afiş tasarımı ve tasarımcısının ilan edilmesi ile devam edecektir. Salgın öncesi 5 Haziran 2020 Dünya Çevre Günü’nde açılması planlanan Yarışma Sergisi’nin yeri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak” dedi.