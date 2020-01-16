Dr. Çavuş “Okul öncesi yaşamın temelinin atıldığı dönem”

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş “Sorumlu olan ve karşısındakine saygı duyan insan profilini kaybettik” dedi.

Düzce Üniversitesi’nin kurumsal radyosu Radyo Düet’e konuk olan Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş okul öncesi eğitim ve güncel sorunları ile ilgili bilgiler aktardı.

0-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi eğitimi, yaşamın temelinin atıldığı dönem olarak nitelendiren Dr. Zeynep Seda Çavuş, bu eğitimin dünyada erken çocukluk eğitimi olarak algılandığını ifade etti. Bu dönemde öğretimin değil, eğitimin daha ön planda olduğuna dikkat çeken Çavuş, amaçlarının çocukları iyi birey olarak yetiştirmek, paylaşmayı, sosyal sorumluluğu öğretmek şeklinde açıkladı.

Okul öncesi eğitimin çok geniş kapsamlı bir müfredata sahip olduğunu belirten Zeynep Seda Çavuş müzik, okuma yazmaya hazırlık, matematik, oyun, drama gibi birçok ders içerikleri bulunduğunu, çocuklara her şeyi oyunla öğrettiklerini sözlerine ekledi.

Okul öncesi eğitimde gülümseyen, mutlu olan, çevresine zarar vermeyen ve arkadaşlarıyla uyum içerisinde olan çocukların başarılı çocuk olarak nitelendirilebileceğini dile getiren Dr. Çavuş, velilerin okul öncesi eğitime çocuklara bakım odaklı yaklaşmalarının doğru olmadığına işaret ederek kaliteli öğretmen yetiştirilmesinin de önemi üzerinde durdu.

“Sorumlu olan ve karşısındakine saygı duyan insan profilini kaybettik” diyen Zeynep Seda Çavuş, bu duruma çocukları ben merkezli yetiştirmenin ve hatayı başkalarında aramanın sebep olduğunu vurguladı. Okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğine inandığını söyleyen Çavuş, bu dönemdeki yansımaların bireylerin hem akademik hayatında, hem de bireysel yaşamında görüleceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

