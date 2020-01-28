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Dr. Gökosmanoğlu: “Diyabet ve obezitenin sebebi fast food tarzı beslenme”

SAMSUN HABERLERİ  | 28.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr.

Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, çocukluk çağına kadar inen diyabet ve obezitenin asıl nedeninin fast food tarzı beslenme, hazır market ürünlerinin çokça tüketilmesi ve hareketsiz yaşam tarzı olduğunu söyledi.
Medicana Samsun Hastanesi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Atakum Lions Kulübü üyeleriyle bir araya gelerek diyabet, obezite, tiroit hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bölümünün ilgilendiği hastalıklar konusunda önemli bilgiler paylaştı. Opr. Dr. Kamil Furtun Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, sık sorulan soruları cevapladı.
Diyabet hastalarının endokrinoloji uzmanları tarafından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökosmanoğlu, “Bizler diyabet hastalarının sadece şeker düzeylerini takip etmiyoruz. Güncel tedaviler konusunda da hastalarımızı bilgilendiriyor ve bu tedavi yöntemleriyle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Aslında farklı endokrinolojik hastalıklar nedeniyle şeker hastalığı aşikar olan hastalarımızın bu durumlarının tedavi edildiğinde şeker hastalığının da ortadan kalktığını görüyoruz. Bu şekilde çok hasta hikayemiz var. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmalarına vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Tiroit hastalıklarının toplumda çok yaygın olduğuna dikkat çeken Dr. Gökosmanoğlu, tiroit hastalıkları, kanserleri ve tedavi yöntemleri konusunda da detaylı bilgiler vererek, şunları söyledi:
“Çocukluk çağına kadar inen diyabet ve obezitenin asıl nedeni, fast food tarzı beslenme, hazır market ürünlerinin çokça tüketilmesi ve hareketsiz yaşam tarzı. Özellikle anneler, çocuklarına ev yemeği yedirmelidir.”
Programın sonunda endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bölümünün yakından ilgilendiği hastalıklar konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktaran Dr Feyzi Gökosmanoğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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