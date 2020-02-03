Dr. Gökosmanoğlu: “Sarımsağın korona virüsüne karşı koruyuculuğunun kanıtı yok”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, sarımsağın bazı antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu, bununla birlikte mevcut salgın olan 2019-nCoV (korona virüsü) enfeksiyonuna karşı koruyucu olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığını söyledi.

Mevsimsel Grip ve özellikle korona virüsü enfeksiyonundan korunma tedbirlerinin başında hijyen kurallarına uymak çok önemli olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmenin de önemli olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Son günlerde sarımsak tüketiminin enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu haberlerine sıklıkla rastlanırken, Medicana Samsun Hastanesi hekimlerinden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Sarımsağın korona virüsüne karşı koruyuculuğunun kanıtı yok”

Sarımsağın 2019-nCoV olarak tanımlanan mevcut korona virüsü enfeksiyonunu engelleyeceğine dair bilgilerin doğruluğunun kanıtlanmadığını ifade eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Sarımsak, bazı antimikrobiyal özelliklere sahip. Bununla birlikte mevcut salgın olan 2019-nCoV enfeksiyonuna karşı koruyucu olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Beslenmesine dikkat etmeyen kişiler enfeksiyon nedeniyle oluşan hastalıklara karşı dirençleri düşük olur. Bu kişiler, hastalığa yakalanmaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabilir ve iyileşme sürecinin beslenmesine dikkat eden kişilere göre daha uzun süreceğini söyleyebiliriz. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar vücudumuzda farklı bağışıklık sistemi tepkilerine yol açar. Metabolizmamız enfeksiyonun vücudumuza zarar vermesini engellemek için farklı vitamin, glukoz ve proteinlere ihtiyaç duyar. Araştırmalar viral bir enfeksiyonda glukozun anahtar olabileceğini bildiriyor” dedi.