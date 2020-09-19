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Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr.

Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, vücudun tüm organlarını etkileyen ve ciddi zararlara neden olan hipertansiyon rahatsızlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güngör, “Hipertansiyon tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürebilir” dedi.
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye (İç hastalıkları) Uzmanı Dr. Dündar Güngör, damarlar, kalp, gözler ve beyinde ciddi zararlara yol açabilen hipertansiyon rahatsızlığı ile ilgili konuştu. Rahatsızlığın tedavi altına alınmadığı taktirde çok kötü sonuçlara yol açabileceğini dile getiren Güngör, “Kalpte büyüme, inme, görme bozukluğu, beyin kanaması, kalp krizi, böbrek fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelir, hatta hastayı ölüme kadar götürebilir” diye konuştu.
Tansiyon değerlerinin birinin ya da ikisinin 140/90 mmHg ve ya üstünde ölçülen ya da sürekli yüksek olan kişilerin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Güngör, hipertansiyon belirtisi taşıyan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiği söyledi.
Hareketsiz yaşam hipertansiyon getiriyor
Hipertansiyonun en büyük nedeninin hareketsiz yaşam olduğunu dile getiren Dr. Güngör, “Stres, kilo artışı, aşırı tuz tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, diyabet, böbrek ve kalp yetmezliği hastalıkları, kullanılan ilaçlar, fast-food ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler hipertansiyonu tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.
Belirtileri nelerdir?
Hipertansiyonun en önemli belirtisinin baş ağrısı olduğunu söyleyen Güngör, “Çarpıntı, nefes darlığı, vertigo, halsizlik, yorgunluk, kulakta çınlama, göğüs ağrısı, kalpte ritim bozukluğu, aralıklı burun kanaması ve sinirlilik hali de hipertansiyonun belirtileridir” şeklinde konuştu.
“Hastalar egzersiz yapmalı”
Hipertansiyon tedavilerinin, rahatsızlığın nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini dile getiren Uzm. Dr. Güngör, “Böbrek damarlarının darlığına bağlı oluşmuşsa cerrahi operasyon ile tedavi edilebilir. İdiopatik hipertansiyon denen ve hipertansiyonluların %98’den fazlasını kapsayan gruptaki hastalar ise yaşam tarzı değişikliği ve sürekli ilaç tedavisi almalıdır. Hipertansiyon hastaları, kesinlikle egzersiz yapmalı, tuzsuz beslenmeli, stresten uzak durmalı, sigara ve alkol kullanmamalı, kilo vermeli, yağlı ve karbonhidratlı gıdalar tüketmemeli, aşırı kafein tüketiminden de kaçınmalıdır. Hipertansiyon mutlaka kontrol altına alınmalı ve tedavi edilmelidir” dedi.

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