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Dr. Kaya “Türkiye’de sigara kaynaklı ölüm sayısı yılda 100 bin”

DÜZCE HABERLERİ  | 20.08.2020 19:59 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr.

Dr. Kaya “Türkiye’de sigara kaynaklı ölüm sayısı yılda 100 bin”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya, salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sigara bırakmanın öneminin daha da arttığına dikkat çekti.
Tıp Fakültesi’ndeki eğitim görevinin yanı sıra Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Check Up, Obezite ve Sigara Bırakma Polikliniklerinde hasta kabulü yapan Dr. Öğretim Üyesi Kaya, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde hipnoz, hacamat ve sülük tedavisi uygulamalarında bulunacak.

“Koruyucu hekimlik yapmaktayız”
Aile Hekimliğinin doğumdan ölüme kadar geniş bir yaş aralığına hizmet verdiğine dikkat çeken Dr. Kaya, “Doğumdan ölüme kadar tüm yaşlarda; akut ve kronik tüm sağlık sorunları ile ilgileniriz. Diyabet, hipertansiyon gibi sağlık sorunlarını takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda hastaya biyopsikososyospiritüel yaklaşımda bulunan bir hekimlik dalıyız. Covid 19 ‘la mücadele döneminde Aile Hekimlerinin öneminin daha da arttığını görmekteyiz” dedi.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde Obezite, Check Up ve Sigara Bırakma Polikliniği’nin hizmet verdiğini anımsatan Kaya, Covid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sigara bırakmanın öneminin daha da arttığına dikkat çekti.

“Türkiye’de sigara kaynaklı ölüm sayısı yılda 100 bin”
Sigaranın dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Kaya, “Türkiye’de sigara kaynaklı ölüm sayısı yılda 100 bin. Sigara dünyada her 6 saniyede bir can kaybına yol açıyor. Akciğer kanseri ve daha birçok kanser sigara ile ilişkilidir. Başta KOAH olmak üzere solunumsal problemlerin temel sebeplerinden biri de sigaradır. Tüm bu veriler bile sigarayı neden bırakmalıyız sorusu için yeterli cevaplardır. Burada yaptığımız poliklinik hizmetinin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Bırakanların yüzde 15’i başarılı oluyor ve içmemeyi sürdürüyor”
Sigara bağımlılığından kurtulmak için bir den fazla etken olduğunu dile getiren Dr. Kaya, “Bunlardan en önemlisi kişinin karar vermesi. Yine destek tedavisi bizim için çok değerli. Gerek ilaç desteği gerek psikolojik destek bırakmada önemli faktörlerdir. Tüm bunlardan daha da değerlisi sigarayı bıraktıktan sonra içmemeyi sürdürmektir. Sigarayı, bıraktırmayla ilgilenen tüm hekim ve profesyonellere rağmen halen çok sayıda insan sigara kullanmaya devam ediyor. Bu nedenle bizlere büyük iş düşüyor.”

“Covid-19’a bağlı ölümü 14 kat artırıyor”
Sigaranın akciğer başta olmak üzere vücudun bütün organlarını etkilediğini ifade eden Dr. Kaya, “Sigara, kanserlerin yüzde 22’sinden sorumlu. Yaptığı birçok zararlı etki ile bedensel bir fakirliğe sebep oluyor. Bu nedenle Covid-19 salgınında sigara içiyorsanız daha riskli hale geliyorsunuz. Sigara bağımlılığı Covid-19’a yakalanmayı ve covid-19’a bağlı ölümü 14 kat artırıyor” dedi.
Sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu vurgulayarak açıklamasına devam eden Dr. Öğr. Üyesi Kaya, “Destek almak şart” diye konuştu.

“Bıraktıktan sonraki hayat değişikliği çok önemlidir”
Her bireyde bağımlılık derecesinin farklı olabileceğine işaret eden Dr. Kaya, açıklamasını şöyle tamamladı: “Hastaya yaptığımız test ile bağımlılık düzeyini belirleyerek tedavi planı uyguluyoruz. Burada hastanın kararlılığı ve bıraktıktan sonraki hayat değişikliği çok önemlidir. Son olarak herkese Covid-19 döneminde; sosyal mesafeye, maske ve temizlik kuralına riayet etmelerini, dumansız hava sahalı ve sigarasız bir hayat öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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