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Dr. Loğlaroğlu, kanser ve obezite ilişkisine dikkat çekti

MERSİN HABERLERİ  | 10.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli İlçesi Sağlık Müdürü Dr.

Mersin’in Erdemli İlçesi Sağlık Müdürü Dr. Selim Loğlaroğlu, "Obezitenin kansere neden olmasının yanı sıra kanser tedavisine yanıtın azalmasına, hastalık seyrinin bozulmasına ve artmış ölüm oranlarına neden olduğu ortaya konmaktadır" dedi.
Dünya Kanser Günü dolayısıyla yazılı açıklamalarda bulunan Loğlaroğlu, kanserden ölümlerin yaklaşık 3’te birinin tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca 5 davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklandığını belirtti.
Günümüzde kanserlerin yüzde 30 ile 50’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğunun bilindiğini ifade eden Loğlaroğlu, "Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığı da yüksektir. Tütün kullanımı, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumludur. Akciğer kanserinin yanı sıra özefagus, mesane, böbrek, pankreas, mide, serviks kanserlerinden de sorumlu olduğu bilinen tütün kullanımı, hangi yaşta olursa olsun terk edildiğinde kişinin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.
Loğlaroğlu obezite ve kanser ilişkisine de değinerek, "Obezite ve kanser ilişkisine dair yapılmış çok sayıda çalışma obezitenin kansere neden olmasının yanı sıra kanser tedavisine yanıtın azalmasına, hastalık seyrinin bozulmasına ve artmış ölüm oranlarına neden olduğunu da ortaya koymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı bir kiloyu korumak ve fiziksel olarak aktif olmakla bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, safra kesesi kanserlerinin gelişim riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri ile kansere karşı anlamlı risk azaltımı sağlanması mümkündür" dedi.
Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli etkinliklerle vatandaşları kanser konusunda bilgilendirdiğini de aktaran Loğlaroğlu, kanser tarama testlerinin ücretsiz gerçekleştirildiğini de kaydetti.

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