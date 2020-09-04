YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Dr. Mehmet Yetkiner’in adı hastane önündeki parka verildi

Dr. Mehmet Yetkiner’in adı hastane önündeki parka verildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi Meclis kararı ile geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Dr.

Dr. Mehmet Yetkiner’in adı hastane önündeki parka verildi

Kırşehir Belediyesi Meclis kararı ile geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Dr. Mehmet Yetkiner’in ismi, hastane önündeki parka verildi.
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Müdürü Çağdaş Mert’in bireysel başvurusu ile 06.08.2020 tarihli ve 68 sayılı Kırşehir Belesiyesi Meclis kararı sonrası şehrin sevilen doktoru Dr. Mehmet Yetkiner ismi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşında bulunan parka verildi.
Belediye Meclisi tarafından alınan kararda ise "Kervansaray Mahallesi,Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında Boztepe Caddesi ve 2024 sokak arasında bulunan park’a "Doktor Mehmet Yetkiner" isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmazBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Aydemir: ‘Erzurum’un başı sağ olsun’
Aydemir: ‘Erzurum’un başı sağ olsun’
Büyükşehir’den Aşıroğlu Caddesi’nde yoğun mesai
Büyükşehir’den Aşıroğlu Caddesi’nde yoğun mesai
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

İbnisina Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.